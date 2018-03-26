Жительница Подмосковья обвиняется в "заказе" своей подруги за 100 тысяч рублей из-за ревности

Уроженка Брянской области обвиняется в том, что заказала убийство своей приятельницы на почве ревности за 100 тысяч рублей, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении 42-летней уроженки Брянской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По информации следствия, убийство подозреваемая решила совершить из ревности к мужчине, который выбрал ее подругу вместо обвиняемой, пишет ren.tv

"Она приискала исполнителя, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Однако о ее преступных намереньях стало известно оперативным сотрудникам, поэтому дальнейшие действия женщины проходили под их контролем", - рассказала Ольга Врадий.

Для разоблачения преступного замысла женщины, полицейские инициировали убийство ее знакомой. После того, как мнимый убийца 23 марта сказал заказчице, что преступление совершено, и предоставил ей доказательства в виде снимков с инсценировкой, обвиняемая была задержана.