В центре Москвы произошла жестокая драка со стрельбой. ВИДЕО

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью мужчине, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих подозреваемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью приезжему мужчине", — сообщил глава УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Представитель МДВ сообщил, что правоохранители получили сообщение из больницы о доставлении к ним мужчины с травмами. Потерпевший сообщил, что в Большом Черкасском переулке к нему подошли двое неизвестных мужчин. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчины избили потерпевшего, после чего один из нападавших выстрелил в пострадавшего и оба злоумышленника скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц.

Полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 33-летний приезжие. У одного из задержанных был при себе травматический пистолет, хранившийся на законных основаниях, пишет ren.tv.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго — в виде залога.