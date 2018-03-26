Козел защитил честь Оксфорда

В Лондоне состоялись соревнования по козлиным бегам между Оксфордом и Кембриджем. Гонка прошла уже в девятый раз и проводилась на ферме Спиталфилдз сити.

В этот же день проводились и состязания по гребле, где выиграл Кембридж. Но Оксфорду удалось взять реванш с помощью животного, передает Моя планета.

Два козла, представлявшие вузы, мчались вокруг фермы. Победил Хэмиш из Оксфорда.

На забавное мероприятие пришла толпа людей, была живая музыка, напитки, киоски ремесел и даже можно было сделать ставки он-лайн, сообщает Daily Mail.