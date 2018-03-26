Построен самый большой круизный корабль в мире

В субботу самый большой круизный корабль в мире «Симфония морей» отправился в первый рейс. Судно поплыло из Франции в Испанию, Малагу. Первый сезон пройдет в Средиземном море, затем лайнер будет находиться в порту приписки Майами.

Корабль размером с небоскреб строился 2 года французской компанией STX. Создание Симфонии морей стоило $1.35 млрд, вес составляет 228 000 т, а длина 362 м.

Лайнер-монстр вмещает 8000 человек, включая 2200 сотрудников. В нем есть канатная дорога, каток, мини-поле для гольфа, скалодром, аквапарк с симулятором морских волн и баскетбольная площадка, передает Моя планета.

Владеет судном Royal Caribbean International, Флорида. Директор компании Ричард Фейн поблагодарил судостроителей, шутливо заметив: «Мы сказали спасибо миллиард раз, и каждый был раз был по €1».