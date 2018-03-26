Страшные кадры: первые фото сгоревшего ТЦ в Кемерове изнутри

В социальных сетях опубликованы фотографии последствий пожара в торговом центре в Кемерове.

Напомним, возгорание возникло в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове накануне, потушить его не могут до сих пор. В торговом здании было множество людей с детьми, пожарная сирена не сработала. Свет выключился, некоторые прыгали из окон, а в одном из кинозалов почему-то оказались заблокированы двери, люди не могли выйти.

Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.