Унионисты: на площади собралось около 100 тысяч человек

Унионисты, организовавшие в Кишиневе акцию к 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии, заявили, что на площади собралось около 100 тысяч человек.

Один из организаторов Ион Лященко насчитал на площади 100 тысяч человек. Как сообщил корреспонденту NM заместитель руководителя Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, по подсчетам полиции, на площади находились семь тысяч человек. Читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/organizatory-marsha--34-uniri-34-naschitali-100-tysiach-uchastnikov-a-politsiia--7

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