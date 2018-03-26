Проверка на маршруте Сочитены-Кишинев показала, что жители села жаловались не зря

Водителей микроавтобусов, курсирующих по маршруту Сочитены-Кишинев, решили дисциплинировать. Инспекторы Национального агентства автотраспорта вышли на проверку и выявили ряд нарушений. Несоблюдение графика движения и перегрузка - только некоторые из них.

Проверки прошли после того, как на прошлой неделе десятки жителей протестовали против подобного общественного транспорта и потребовали расторжения договора. Они утверждают, что микроавтобусов не хватает.

Инспекторы Нацагентства автотраспорта обнаружили множество нарушений. У двоих из трех водителей микроавтобусов, прошедших проверку сегодня утром, не было с собой разрешения на перевозку, а в салоне было не протолкнуться.

"Видимо не справляются с наплывом. Из трех машин только в одной было разрешение на работу на маршруте в это время. Будут наказаны и перевозчик и водители", сообщил инспектор ANTA, Руслан Плешка.

Жители села надеются, что проблема будет решена как можно быстрее и они больше не будут опаздывать на работу или учебу.



"Очень редко, очень редко, и правила нарушают, бывает что мало микроавтобусов. Хотелось бы чтобы был порядок, очень хочется порядка".

Их достаточно, но не все из них ездят, они всегда говорят, что машины сломались, что они в ремонте и мы вынуждены идти на центральную трассу".



"Если одна машина ломается, по крайней мере, выпустили бы другую вместо поломанной, но они этого не делают, и поэтому - проблематично, потому что мы опаздываем на занятия, и никто нам не верит, что наша маршрутка проблематичная, и в итоге у нас есть пропуски".

Министерство экономики намерено также вмешаться в решение этого вопроса.

"Отсутствие сертификатов профессиональной компетентности, отсутствие разрешения на перевозку, а также необходимых билетов или их количество недостаточно. Мы намерены принять меры, чтобы дисциплинировать перевозчика и изучить возможность задействовать транспортные средства большей вместимости", отметил госсекретарь минэкономики, транспорта и инфраструктуры, Сергей Букэтару.



Водители микроавтобусов, у которых не было разрешения на перевозку, рискуют получить штраф в размере до 3000 леев, а администратор маршрута до 5400 леев. Более того, администратор может лишиться права работать на этой линии, и власти выберут нового оператора.