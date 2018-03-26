В центре столицы снова провалился асфальт

В центре столицы на улице Николая Йорга провалился асфальт. Сегодня утром там образовалась воронка шириной в несколько метров.

Аварийная команда столичного водоканала прибыла на место и приступила к ликвидации последствий обвала. Рабочие утверждают, что это результат сильных осадков, выпавших недавно.

По данным коммунальщиков, в результате не были повреждены трубы, пролегающие под землей. Яму засыпали песком, а позже заасфальтируют.

Напомним, что на прошлой неделе провалился также асфальт посреди дороги на улице Армянской.