Мужчина употреблял наркотики в столичном парке

Мужчина употреблял наркотики прямо в столичном парке. Случай произошёл на выходных в центральном секторе столицы у озера Валя Морилор.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники батальона оперативного реагирования задержали на выходных двоих подозреваемых в хранении и употреблении наркотических средств.

Так, в парке “Валя Морилор” полиция обратила внимание на мужчину, который проявлял неадекватное поведение. Стражи порядка предположили, что он употребляет наркотические средства.

В ходе проверки подозрения органов правопорядка подтвердились, они обнаружили у 29-летнего жителя столицы пакет гриппер с растительным веществом.

Кроме этого, в столичном секторе Буюканы полиция провела проверку другого подозрительного мужчины 35-и лет. При личном обыске у него также обнаружили пакет гриппер с неизвестной растительной массой.

Подозреваемых сопроводили в полицейские участки для проведения допросов, а пакеты с их содержимым были направлены на экспертизу.

В зависимости от результатов исследований, будет определено наказание. Правонарушителям грозит штраф в размере от 11 до 13 тысяч леев или лишение свободы сроком до двух лет, пишет aif.md





