Задержаны двое мужчин за незаконную вырубку леса в приграничной зоне

Некоторые граждане уже готовятся к следующему отопительному сезону и заготавливают дрова. Только делают это они незаконно и в приграничной зоне.

Так, в конце прошлой неделе вблизи КПП “Косэуць” правоохранительные органы обнаружили жителя Сорок и села Егорень 26-и и 66-и лет, которые незаконно вырубали деревья, передаёт пресс-служба пограничной полиции. Кроме этого, на приграничной зоне находился и автомобиль нарушителей, который был битком забитый отопительным материалом.

В связи с тем, что запасливые граждане находились в приграничной зоне без разрешения соответствующих органов, им был наложен штраф в размере 6 и 8 условных единиц. После этого, нарушителей вместе с дровами отправили в экологический инспекторат в Сороки.

Пограничная полиция напоминает гражданам о том, что нахождение в приграничной зоне осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.

Разрешение на доступ в приграничную зону выдают стражи границы в территориальных подразделениях. Это правило не действует относительно людей, которые проживают в приграничной зоне, а также сотрудников государственных органов, выполняющих долг на этой территории, пишет aif.md.





