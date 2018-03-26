Оружейная компания Remington подала заявление о банкротстве

Компания Remington Outdoor, один из старейших производителей оружия в США, подала в суд заявление о банкротстве. Решение связано с серьезными финансовыми трудностями. У компании значительные долги (около 1 млрд долларов), а объемы продаж в последние годы существенно упали, сообщает "Интерфакс".

Заявление о банкротстве в суд штата Делавэр. Реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на 700 млн долларов, а также увеличить капитал ряда подразделений на 145 млн.

Созданная в 1816 году Remington, которая за свою длительную историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации Cerberus больше не будет владеть производителем оружия.

О предстоящем банкротстве Remington было объявлено еще 14 февраля. В начале марта компания сообщила о том, что дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта.

Сообщение о банкротстве старейшего производителя оружия появилось на фоне усиления контроля над оборотом оружия после нескольких инцидентов со стрельбой в школах США.

Кроме того, в последние годы Remington обвиняют, в частности,в том, что винтовка Model 700 содержала конструкционный дефект, позволявший ей стрелять в автоматическом режиме, передает newsru.com.