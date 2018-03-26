Полиция Московской области выписала штраф в 500 рублей популярному артисту Витасу (Виталию Грачеву), который на днях вызвал переполох в одном из элитных поселков в районе Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе.
"Виталия Грачева привлекли за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Статья 20.1 КоАП РФ предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста, а также штраф до тысячи рублей. Под мелким хулиганством подразумевается "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества".
Инцидент с участием Витаса произошел 21 марта в коттеджном поселке "Флоранс" рядом с Барвихой. Там расположен загородный дом певца. По сообщению источника в правоохранительных органах, Витас устроил стрельбу из охолощенного пистолета. После этого его доставили в полицейский участок и опросили, напоминает newsru.com.
На месте происшествия полицейские обнаружили 45 стреляных гильз. Также было изъято четыре патрона и сигнальный пистолет. В полиции подтвердили информацию о задержании предполагаемого хулигана, скрыв его имя от общественности. Полицейских на место происшествия вызвали соседи артиста. Они же утверждали, что Витас был пьян. От медицинского освидетельствования он отказался.
Сам певец объяснил, что стрелял по птицам, когда к нему приехала полиция. "Салют был. Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки", - пояснил артист. Однако даже после появления полицейских он продолжал вести себя неадекватно. Сотрудникам МВД пришлось брать штурмом дом Витаса, чтобы добраться до хулигана, писала пресса.
Между тем продюсер Витаса попытался обеспечить ему "железное алиби". "Самое главное, что Витаса сейчас в Москве нет. Не знаю, не думаю, что это с ним связано. Но будем разбираться. Его в России просто нет, физически", - сказал он, комментируя информацию о стрельбе, устроенной артистом.
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