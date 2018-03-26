Брезгливая горилла ходит на двух ногах, чтобы не пачкать еду. ВИДЕО

На странице зоопарка Филадельфии в "Твиттере" появилось забавное видео: самец гориллы по кличке Луи прогуливается на задних лапах. Как пояснили работники зоопарка, секрет человеческой походки кроется в необычной брезгливости Луи.

Хотя гориллы иногда ходят на двух ногах, это бывает редко. Но только не в случае Луи: он довольно часто встаёт на ноги, когда его руки полны еды или когда на улице слякоть (потому что он не хочет пачкать руки), пишет life.ru

Брезгливая горилла рассмешила пользователей "Твиттера", и они поставили ролику больше 4 тысяч лайков. Комментаторы признают, что отлично понимают Луи, и отмечают его необычайную схожесть с человеком.