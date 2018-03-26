Жителю Львова плеснули кислотой в лицо

В понедельник во Львове плеснули кислотой в лицо 47-летнему местному жителю. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Около 10:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц доставлен 47-летний мужчина. У него обнаружили ожог глаз и повреждения кожи головы.

Как установили полицейские, пострадавшего облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы. При этом пока неизвестно, какую именно кислоту применил нападавший, передает korrespondent.net.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нанесении умышленных телесных пореждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины). Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до трех лет.