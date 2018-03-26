Автор Gangnam Style отправится на гастроли в Северную Корею

Автор нашумевшего хита Gangnam Style PSY отправится гастролировать по Северной Корее. Выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.

PSY выпустил два новых музыкальных видео в мае прошлого года на песни I LUV IT и New Face, отмечает korrespondent.net.

Его хит Gangnam Style вошел в историю, как один из самых просматриваемых на YouTube. В 2014 году видео с клипом сломало счетчик просмотров видеохостинга, собрав более трех миллиардов просмотров.