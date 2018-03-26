Павел Филип выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в Кемерово

Глава правительства Павел Филип сегодня направил телеграмму c соболезнованиями российскому народу и премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с пожаром, произошедшим вчера в торговом центре в городе Кемерово.

"От имени правительства Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в эти трудные моменты. Передаю искренние соболезнования семьям и родственникам жертв, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы", - говорится в послании.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.