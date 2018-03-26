Названы смартфоны с лучшими аккумуляторами

Эксперты из IGN Tech составили рейтинг современных смартфонов с самыми надежными и безопасными аккумуляторными батареями. В списке оказались флагманы от Apple, Samsung и LG. Исследование опубликовано на сайте компании.

Специалисты включили в рейтинг смартфоны от признанных лидеров рынка, обойдя вниманием тех производителей, которые без особого шума выпускают гаджеты с характеристиками не ниже, а порой и выше чем у «раскрученных» брендов. Тем не менее, флагманы от Apple, Samsung и LG вполне заслужили восторженные отзывы экспертного сообщества, пишет 360tv.ru.

Лидером рейтинга названа корпорация Apple со своим флагманским смартфоном iPhone X. Емкость батареи устройства составляет 2716 мАч. Неплохо показал себя также iPhone 8 Plus от этого же производителя. Емкость аккумулятора этого сматрфона достигла 2675 мАч.

На пятки Apple наступает южнокорейский производитель Samsung, чей Galaxy S8 оснащен батареей на 3000 мАч. Кроме того, специалисты включили в свой хит-парад гаджетов такие смартфоны, как Google Pixel 2 с емкостью аккумулятора в 2700 мАч и LG V3 с его 3300 мАч.

Незаслуженно обойдены вниманием смарфоны от Sony. Эксперты предпочли не заметить новинку от непотопляемого производителя, Xperia XZ2 с аккумулятором емкостью в 3180 мАч, а также модель прошлого года Xperia XZ Premium, оснащенную мощным аккумулятором емкостью в 3230 мАч, что выше, чем даже у их прямого конкурента Samsung Galaxy S8. Кроме того, по совокупности характеристик Sony Xperia XZ1 Compact признан российскими гаджетоведами победителем в номинации «Лучший компактный флагман» премии «Лучший гаджет 2017 по версии Рунета».