ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

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