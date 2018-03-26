В Забайкалье начались лесные пожары, в крае уже горит более 500 гектаров леса. В "Гринпис России" предупреждают, что дома и леса может спасти от огня только чудо.
По состоянию на восемь утра 26 марта на территории лесного фонда края действует пять лесных пожаров на общей площади 565 гектаров в Александрово-Заводском, Акшинском, Кыринском районах, сообщает забайкальское Минприроды.
25 марта ведомство отдало приказ об открытии пожароопасного сезона на территории Кыринского и Калганского районов края, 23 и 24 марта - на территории Александрово-Заводского, Борзинского и Акшинского районов.
В ликвидации пожаров принимают участие 107 человек, задействовано 23 единицы техники. Один пожар на площади 55 гектаров в Читинском районе ликвидировали. Ведомство просит жителей края проявить сознательность и осторожность при обращении с огнем.
Между тем руководитель лесного отдела "Гринпис России" Алексей Ярошенко заявил сайту "Сибирь.Реалии", что спасти леса и дома в Забайкалье от пожаров может только чудо. По мнению активиста, власти региона плохо занимаются пожарной безопасностью.
"Так называемые контролируемые профилактические выжигания сухой травы проводит государственное специализированное автономное учреждение "Забайкаллесхоз". Его информация о местах проведения выжиганий очень условна: Минприроды Забайкалья, которому подчиняется "Забайкаллесхоз", сообщает лишь о том, в каких лесничествах и на какой площади они проводятся. Установить по этой информации, какие выжигания "контролируемые", а какие - хулиганские, невозможно", - пояснил Ярошенко. По его словам, чтобы реально контролируемо выжигать сухую траву на площадях, о которых говорит Минприроды Забайкалья, нужны такие силы, каких у "Забайкаллесхоза" просто нет.
Сейчас в крае сухая ветреная погода, при которой отжиг травы запрещен, отметил активист. Однако, по данным эколога, в регионе массово ведутся палы, а имеющихся в крае сил недостаточно, чтобы удержать огонь под контролем. При этом информация о конкретных местах выжиганий держится в секрете, передает newsru.com.
"Если где-то связь между травяными палами и пожарными катастрофами не получается скрыть, почти все списывают на "неустановленных лиц", - полагает эколог.
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