СМИ: Сергей Скрипаль и его дочь отключали GPS на телефонах в день отравления

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь отключали GPS на мобильных устройствах на четыре часа в день инцидента в британском Солсбери. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, подобные действия могли позволить Скрипалям провести тайную встречу, отследить которую стало невозможно.

Ранее СМИ писали, что у Сергея Скрипаля была близкая подруга, которая слишком напугана, чтобы рассказать полицейским о последних днях перед инцидентом, пишет rt.com.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.