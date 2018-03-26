Число случаев острых респираторных инфекций выросло почти на 14% по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявила сегодня на еженедельном заседании мэрии замглавы Управления социальной помощи Ирина Банова.
Она уточнила, что за последнюю неделю в столице зарегистрировано более 4300 новых случаев ОРВИ по сравнению с почти 3800 две недели назад.
«Больше всего заболело детей в возрасте до 17 лет – свыше 2650 случаев, из которых 1594 – дети дошкольного возраста. На прошлой неделе был госпитализирован 91 пациент, в том числе 64 ребенка», - рассказала Банова.
Кроме того, в течение прошлой недели у 89 человек, в том числе у 66 детей, диагностирован грипп.
С начала года в столице зарегистрировано более 600 случаев гриппа.
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журналист