Документ, в котором изложены характеристики флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, был опубликован в Сети. Ожидается, что анонс гаджетов состоится 27 марта этого года. Об этом пишет GSMArena.
По предварительной информации, топовая модель линейки будет оснащена тройной камерой, модули которой имеют разрешение 40+20+8 мегапикселей. В то же время у младшей будет двойная камера с модулями 20 и 12 Мп.
Также известно, что Huawei P20 получит дисплей с диагональю 5,8 дюйма и козырьком, расположенном вверху. Разрешение экрана составит 2240×1080 точек. Гаджет также получит процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,3 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Что касается Huawei P20 Pro, то его основная камера должна получит "гибридный зум" - 3-кратный оптический и 5-кратный цифровой. Также гаджет оснащен 8-мегапиксельным монохромным сенсором.
По части стоимости ожидается, что базовая младшая версия линейки будет продаваться за 649 евро, а старшая - за 899 евро, передает korrespondent.net.
Комментарии
- Названы смартфоны с лучшими аккумуляторами
- Разработана технология, которая ускорит работу компьютеров в 100 раз
- В WhatsApp добавили новую платежную функцию
- Программист: Facebook шпионил за звонками и СМС пользователей
- Построен самый большой круизный корабль в мире
- Инстаграм перестанет самостоятельно обновлять ленту постов
- СМИ: в ЕС заговорили о разделении Google из-за монополии
- YouTube атаковал новый вирус
- Китайцы сделали внедорожник в стиле бэтмобиля ценой около 3,8 млн долларов
- СМИ: Apple готовится представить дешевый iPad
- Иностранец угнал свое авто со штрафстоянки, протаранил ворота и попытался сбежать из РФ
- Плахотнюк о крупных проектах, объявленных властями: Мы постоянно проводим оценку, чтобы каждый человек ощутил положительные эффекты проектов
- Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС
- Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
- США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году
- Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек
- Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку
- Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
- В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в Lexus
- Страшные кадры: первые фото сгоревшего ТЦ в Кемерове изнутри
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист