Площадь ледовой шапки Арктики почти не изменилась за минувшую зиму — к середине марта ее площадь достигла максимально низких значений, побив рекорды 2015, 2016 и 2017 годов, сообщает НАСА.
Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается в последние годы, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли. Подобные рекорды возникают достаточно часто — площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько росла в годы, между этими рекордными сезонами.
Этот год, как отмечает Клэр Паркинсон (Claire Parkinson), климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США), продолжил серию рекордов — площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила всего 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.
"Льды Арктики продолжают сокращаться, и этот тренд связан с потеплением приполярных регионов планеты. По сути, на них действуют два взаимосвязанных процесса — чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше льда растает, и уменьшение площади ледников, в свою очередь, позволит Солнцу лучше прогревать почву и делать Арктику еще теплее", — объясняет климатолог.
Как отмечает Паркинсон, одной из причин установления нового рекорда стало то, что за минувшую зиму Арктика пережила сразу несколько периодов потепления, и даже на северном полюсе периодически господствовали положительные температуры. Если бы не похолодание в начале и середине марта, то тогда площадь льдов была бы еще меньше.
Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых НАСА, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.
Комментарии
- Ученые: вулкан Этна сползает к Средиземному морю
- Вулкан Этна сползает к Средиземному морю
- Британский ученый ищет средневековые чудеса по древнему манускрипту. И находит
- Новая теория грозит перевернуть взгляды на формирование Солнечной системы
- Ученые рассказали, когда люди смогут общаться при помощи телепатии
- Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле
- Юбилей на Марсе: Curiosity проработал две тысячи дней на красной планете
- Африканский ученый "открыл" Марс
- В Тихом океане нашли обломки легендарного крейсера, потопленного в 1942 году
- Археологи откопали алкоголь 2000-летней выдержки
- Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС
- Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
- США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году
- США высылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
- Польша и страны Балтии синхронно вызвали послов России
- Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек
- Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку
- Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
- В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в Lexus
- Страшные кадры: первые фото сгоревшего ТЦ в Кемерове изнутри
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист