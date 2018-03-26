Китаец подал документы в женский университет ради поиска девушки

Житель Китая подал документы в женский университет ради поиска девушки. О своем решении он рассказал изданию South China Morning Post.

Выпускник из города Нинбо провинции Чжэцзян на финальной части вступительного экзамена назвал главную причину подачи документов именно в это учебное заведение. «В этом институте столько девушек, что, если я поступлю сюда, мне не составит труда найти себе пару», — отметил он.

Семья юноши не разделяет его энтузиазма. «Мой отец посоветовал быть осторожнее, он не хочет, чтобы его сын серьезно изменился под влиянием такого количества женщин», — добавил 18-летний китаец.

Китайский женский университет каждый год принимает около полутора тысяч студентов, и всего один процент из них — юноши. Для них существует отдельное общежитие и туалеты.

Китай считается страной с одним из самых высоких гендерных дисбалансов в мире. Из-за политики «одна семья — один ребенок», действовавшей до 2015 года, многие семьи избавлялись от девочек во время беременности. В некоторых провинциях на 130 юношей приходится 100 девушек, что усложняет мужчинам поиск будущей жены, пишет lenta.ru.