За считанные секунды: появилось видео начала пожара в кемеровском торговом центре

В интернете появилось видео с камер наблюдения, запечатлевших начало пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, 44 человека пострадали.

На видео, опубликованном в группе "Инцидент Кемерово" в социальной сети "ВКонтакте", видно, что дети спокойно играют в игровых залах, взрослые неторопливо прохаживаются рядом. Потом люди начинают бежать, и все помещение заволакивает дымом.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" начался в воскресенье, 25 марта, около 16:00 по местному времени. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В "Зимней вишне" работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков, а также контактный зоопарк со множеством животных.

Отрезанные от выходов посетители ТЦ пытались самостоятельно найти пути спасения на служебных лестницах, выбивая там двери и окна. В панике, в дыму и подбирающемся пламени, посетители торгового центра "Зимняя вишня" выбрасывались из окон. Местные каналы опубликовали страшные кадры, когда 11-летний школьник, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна четвертого этажа.



Он выжил чудом, упав на козырек здания. Ребенка отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него политравма - отравление угарным газом, ожог дыхательных путей, ушиб внутренних органов, перелом таза, рваные раны. Родители школьника и маленькая сестренка погибли в огне, передает newsru.com.

О том, что в огромном торговом центре начался пожар, посетители узнали от выбегавших детей и взрослых. Сигнализация не работала, потому что систему оповещения отключил один их охранников.