Мужчина из-за 20 долларов расстрелял проститутку

Страдающий слабоумием 88-летний житель американского Чикаго Джин Сандерлин расстрелял проститутку, когда она потребовала заплатить обещанные ей за секс 20 долларов. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.

Инцидент произошел во вторник, 20 марта. Пожилой мужчина, перемещающийся по улице с помощью ходунков, у продуктового магазина договорился о сексе с 22-летней проституткой, которая была беременна на третьем месяце. После этого пара отправилась домой к старику, где он проживал один.

После того как мужчина стал гладить обнаженную женщину, та потребовала показать ей обещанные деньги. Вместо этого пенсионер продолжил ласки, чем вызвал негодование партнерши.

Когда женщина стала в знак неудовольствия происходящим кричать, мужчина попросил проститутку уйти. Она продолжила требовать оплаты, тогда пенсионер выхватил из-под подушки пятизарядный револьвер и начал стрелять. В результате он ранил проститутку в бедро, пишет lenta.ru

Женщина убежала к соседу, который вызвал полицию. Прибывшие правоохранители шесть часов вели переговоры с пенсионером, после чего он вышел и сдался.

В суде об избрании меры пресечения полицейские заметили, что старик страдает слабоумием. Прокуроры же в своих выступлениях игнорировали этот факт. В итоге мужчина был отпущен под залог в 30 тысяч долларов.