Страдающий слабоумием 88-летний житель американского Чикаго Джин Сандерлин расстрелял проститутку, когда она потребовала заплатить обещанные ей за секс 20 долларов. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.
Инцидент произошел во вторник, 20 марта. Пожилой мужчина, перемещающийся по улице с помощью ходунков, у продуктового магазина договорился о сексе с 22-летней проституткой, которая была беременна на третьем месяце. После этого пара отправилась домой к старику, где он проживал один.
После того как мужчина стал гладить обнаженную женщину, та потребовала показать ей обещанные деньги. Вместо этого пенсионер продолжил ласки, чем вызвал негодование партнерши.
Когда женщина стала в знак неудовольствия происходящим кричать, мужчина попросил проститутку уйти. Она продолжила требовать оплаты, тогда пенсионер выхватил из-под подушки пятизарядный револьвер и начал стрелять. В результате он ранил проститутку в бедро, пишет lenta.ru
Женщина убежала к соседу, который вызвал полицию. Прибывшие правоохранители шесть часов вели переговоры с пенсионером, после чего он вышел и сдался.
В суде об избрании меры пресечения полицейские заметили, что старик страдает слабоумием. Прокуроры же в своих выступлениях игнорировали этот факт. В итоге мужчина был отпущен под залог в 30 тысяч долларов.
Комментарии
- Иностранец угнал свое авто со штрафстоянки, протаранил ворота и попытался сбежать из РФ
- Китаец подал документы в женский университет ради поиска девушки
- Жителю Львова плеснули кислотой в лицо
- Брезгливая горилла ходит на двух ногах, чтобы не пачкать еду. ВИДЕО
- Витаса оштрафовали на 500 рублей за стрельбу на Рублевке
- Оружейная компания Remington подала заявление о банкротстве
- Страшные кадры: первые фото сгоревшего ТЦ в Кемерове изнутри
- Козел защитил честь Оксфорда
- В центре Москвы произошла жестокая драка со стрельбой. ВИДЕО
- Жительница Подмосковья обвиняется в "заказе" своей подруги за 100 тысяч рублей из-за ревности
- Иностранец угнал свое авто со штрафстоянки, протаранил ворота и попытался сбежать из РФ
- Плахотнюк о крупных проектах, объявленных властями: Мы постоянно проводим оценку, чтобы каждый человек ощутил положительные эффекты проектов
- Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС
- Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
- США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году
- Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек
- Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку
- Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
- В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в Lexus
- Страшные кадры: первые фото сгоревшего ТЦ в Кемерове изнутри
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист