Польша и страны Балтии синхронно вызвали послов России

Министерства иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в понедельник вызвали послов России. О том, по какому поводу их вызвали, пока не сообщается, но пресса предполагает, что послам будет объявлено о дипломатических демаршах в знак солидарности с Британией.

О том, что четыре восточноевропейские страны вызвали послов России, в понедельник сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство ТАСС, затем эту информацию подтвердили журналистам пресс-атташе российского посольства в Варшаве Владимир Александров и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

Сегодня же польская пресса сообщила, что контрразведка страны - Агентство внутренней безопасности - в пятницу арестовало некоего человека, который обвиняется в работе на "российских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын объявил в "Твиттере", что этого человека зовут Марек В. (Marek W), он - чиновник, занимался энергетическими проектами и снабжал россиян информацией о том, как Польша может препятствовать проекту газопровода "Северный поток - 2". По словам Жарына, суд уже санкционировал арест этого чиновника на срок до трех месяцев.

По данным агентств, посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД в полдень по местному времени (13:00 по Москве). Эстонский МИД вызвал российского посла Александра Петрова в 15:00, на это же время вызвал посла Евгения Лукьянова МИД Латвии. Посол в Литве Александр Удальцов вызван в 17:00.

Как сообщает ВВС, страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе.

В пятницу, 23 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России - например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).

Разные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.