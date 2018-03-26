США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Российское консульство в Сиэтле закроют до 2 апреля.

Министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада.

МИД Канады объявил, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом каждая.

Латвия высылает одного российского дипломата, Эстония - тоже одного (военного атташе).

О высылке 13 российских дипломатов также объявили власти Украины.

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе, сообщает ВВС.

23 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России - например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).

Разные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.