Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
Российское консульство в Сиэтле закроют до 2 апреля.
Министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада.
МИД Канады объявил, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.
Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.
Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом каждая.
Латвия высылает одного российского дипломата, Эстония - тоже одного (военного атташе).
О высылке 13 российских дипломатов также объявили власти Украины.
Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе, сообщает ВВС.
23 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.
Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.
Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России - например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).
Разные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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журналист