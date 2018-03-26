Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС

Четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля", заявил в понедельник глава Европейского совета Дональд Туск.

"Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов", — сказал он журналистам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает, пишет РИА Новости.

Министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция и Польша.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом.

Латвия высылает одного российского дипломата, Эстония - тоже одного (военного атташе).

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе, пишет ВВС.

23 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России - например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).







