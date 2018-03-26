Плахотнюк о крупных проектах, объявленных властями: Мы постоянно проводим оценку, чтобы каждый человек ощутил положительные эффекты проектов

Правящая коалиция обсудила сегодня крупные социальные и экономические проекты, недавно начатые властями. Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк написал на своей странице в Facebook, что они будут подвергнуты постоянным оценкам, чтобы граждане ощутили эффекты изменений.

«Сегодняшняя повестка дня заседания коалиции основывалась на самых важных проектах. «Хорошие дороги для Молдовы», «Первый дом», «Экстренная служба 112» - это лишь некоторые из самых ожидаемых гражданами проектов. Наша роль - принимать правильные и хорошие решения для людей, и наша основная обязанность заключается в том, чтобы сделать эти меры функциональными. Вот почему мы постоянно проводим оценку, чтобы каждый человек, как можно быстрее, ощутил положительные эффекты проектов», - написал Влад Плахотнюк в Facebook. Руководство правящей коалиции призвало министров максимально эффективно использовать эти программы. В то же время участники встречи обсудили ряд предложений в области образования и здравоохранения. Кроме того, премьер-министр Павел Филип сообщил Коалиции о визите делегации экспертов МВФ и выводах дискуссий с ними, подчеркнув, что программа Молдовы с МВФ сохранится в рамках параметров, которые ранее были установлены. Еще один вопрос, который обсуждался на заседании, касается досрочных выборов мэра Кишинева. Участники встречи констатировали, что инициатива об единстве проевропейских политических сил до сих пор игнорируется различными оппозиционными силами. Таким образом, существует реальный риск того, что если не будет выдвинут единый кандидат, то выборы могут выиграть социалисты, как это было на президентских выборах.

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