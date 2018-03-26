Иностранец угнал свое авто со штрафстоянки, протаранил ворота и попытался сбежать из РФ

Гражданин Финляндии угнал свой "Мерседес" со штрафстоянки и попытался сбежать из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по региону.

Автомобиль мужчины 1977 года рождения был эвакуирован на штрафстоянку за нарушение правил парковки. Однако вместо того, чтобы оплатить штраф и забрать машину, мужчина протаранил ворота и уехал, пишет ren.tv.

Его остановили на территории МАПП "Торфяновка" на российско-финляндской границе в Ленинградской области. На территорию пункта пропуска прибыл экипаж ГИБДД, после чего финна вместе с машиной отправили в Выборг для выяснения всех обстоятельств произошедшего.