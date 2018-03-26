В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что погибли 64 человека. По его словам, "это окончательная цифра".
В Сети появляются свидетельства очевидцев трагедии. Люди, в частности, рассказывают о том, как вели себя сотрудники ТЦ, когда начался пожар.
Так, одна из женщин в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что ее дочь с подругой находились на 4 этаже, где располагалась игровая зона. Когда они поняли, что начался пожар, девочки бросились бежать на ближайшую лестницу, но там им перегородили дорогу охранники.
Они сказали, чтобы те шли на другую лестницу. Дети побежали туда, но и там им перегородили дорогу охранники. Вокруг была паника, и девочкам чудом удалось выбежать из торгового центра.
Также следователи проверяют информацию о закрытых дверях кинозала, где находились около 30 детей, и им никто не помог эвакуироваться
При этом, говорят очевидцы, в нарушение всех правил в задымившемся помещении работал лифт, хотя он должен быть в случае пожара обесточен.
Местные жители, живущие рядом, рассказывают, что люди выскакивали без одежды. Ранее в Интернете появилось шокирующее видео, как из окон выпрыгивают люди, пишет vesti.ru
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что одним из них был 11-летний мальчик. Из всей своей семьи он оказался единственным выжившим. В пожаре погибли его родители и младший брат. Сам он с многочисленными травмами был госпитализирован, за ночь у него наметилась положительная динамика.
На странице Кемерова "ВКонтакте" – многочисленные соболезнования жителям из разных городов. Там же люди публикуют фотографии, как к месту трагедии несут цветы, а кемеровчане выстраиваются в огромные очереди, чтобы сдать кровь.
По ее словам, у ТЦ "пожарным был отрезан путь именно из-за руководства". "Они не следили за аварийными выходами, думали, их минует.
Также в соцсетях появляются жуткие фото с места трагедии, на которых видно, насколько сильно выгорело помещение изнутри.
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