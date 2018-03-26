Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось

Масштабы загрязнения океана пластиковыми отходами оказались ещё более катастрофичными, чем представляли специалисты.

Команда научно-исследовательской организации Ocean Cleanup Foundation, которая занимается мониторингом экологической обстановки в Мировом океане и поиском способов его очистки, сообщила, что Большое тихоокеанское мусорное пятно (также известно как Восточный мусорный континент и Тихоокеанский "мусороворот") разрастается с угрожающей скоростью, и это несёт угрозу как морским экосистемам, так и людям.

Поясним, что речь идёт о скоплении мусора антропогенного происхождения (пластиковых и других отходов) в северной части Тихого океана. Согласно новым данным, Восточный мусорный континент в 16 раз больше, чем предполагалось ранее, а также на 46% массивнее.

По приблизительным оценкам, Тихоокеанский "мусороворот" содержит сегодня 80 тысяч тонн пластика (около 1,8 триллиона частиц), и этих отходы суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных километров (Если мерить странами, это три Франции), сообщает vesti.ru.

Таковы итоги трёхлетней работы, проведённой международной командой учёных. По их словам, большую часть мусора в регион, расположенный между калифорнийским побережьем и Гавайскими островами, приносят воды Северо-тихоокеанской системы течений.

На пластик, плавающий в океане, уже "подсели" даже глубоководные обитатели. По прогнозам, уже к 2050 году желудки всех морских птиц также будут содержать пластик. А если учесть, что рыбой питаются не только пернатые, но и люди, пластиковые микрочастицы рано или поздно станут частью и наших желудков.

Тем временем учёные ищут новые пути решения проблемы. Так, в Канаде пластик получает новую жизнь в виде солнечных очков, австралийцы создали плавучий бак, который чистит океан от мусора и нефтяных пятен, а Великобритания планирует на законодательном уровне запретить использование пластиковых микрочастиц хотя бы в скрабах для лица и тела и гелях для душа.