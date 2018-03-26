Угонщик без прав около 100 метров тащил таксиста по асфальту. ВИДЕО

Около сотни метров преодолел таксист из Майкопа "за бортом" своей "Лады-Гранты", на которую позарился его клиент. Поистине кинематографический трюк сняли сразу несколько камер.

Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний местный житель, который поймал попутку на дороге. Водитель предложил по пути заскочить на АЗС, где попросил пассажира помочь ему заправить авто. Стоило хозяину отлучиться в кассу, как молодой человек сел за руль, завел легковушку и неуверенно — прав он не получал — тронулся вперед под неодобрительные возгласы сотрудников заправки.

Почувствовавший неладное водитель выбежал наружу и попытался открыть дверь своей "ласточки", но безуспешно. Угонщик немного притормозил, но потом вновь ускорился, однако владелец "Лады" не отпускал дверь, хотя едва не попадал ногами под колеса. Проехав около 100 метров, 48-летний мужчина все же "катапультировался", после чего был доставлен в больницу с многочисленными ссадинами, пишет vesti.ru

На кадрах видно, как "Гранту" водило из стороны в сторону, так, что свидетели даже предположили, что она едет без водителя. Ее временного "владельца" заметили на дороге, ведущей к хутору Гавердовского, но молодой человек и не думал сдаваться. Впрочем, навыков вождения транспортных средств ему явно не хватало, и вскоре он на скорости слетел на обочину, где его и задержали.

Теперь злоумышленнику, который отказался проходить медицинское освидетельствование, грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео