Опиаты стремительно распространяются по США из-за семейных проблем, роста уровня безработицы и экономического неблагополучия в нескольких регионах страны. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine.
"Нужно трезво взглянуть на эту проблему — ее нельзя решить, откачивая налоксоном ее жертв. Опиаты — это не просто наркотики, а симптом гораздо более серьезных экономических и социальных проблем", — считает Шэннон Моннат (Shannon Monnat) из университета штата Мичиган в Энн-Арбор (США).
По ее словам, сильнее всего они распространены в тех районах, где жители сталкиваются с наибольшим числом трудностей. Особенно это характерно для тех, кто не получил высшего образования.
Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги — героин, морфин и различные синтетические опиаты. Это усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев, сообщает РИА Новости
Проанализировав то, как менялось экономическое и социальное положение этих регионов страны последние 10 лет, ученые обнаружили, что число героиновых наркоманов и смертей от передозировки максимально выросло там, где ситуация ухудшилась сильнее всего.
Так, подобную картину увидели в штатах северо-востока страны, где сосредоточены старые промышленные центры и угольные шахты в состоянии упадка. То же произошло на севере Калифорнии и в некоторых южных штатах Америки, где экономическая депрессия царит уже более 10 лет. Чем выше был уровень экономического неблагополучия, социальных проблем и чем больше было разводов, тем чаще местные жители умирали от наркотиков.
Все это, как считает Моннат, говорит о том, что эпидемию опиатов будет невозможно победить "силовым" путем, уничтожая крупные партии наркотиков и арестовывая их поставщиков. Для ее ликвидации необходимо разобраться с социальными и экономическими проблемами, которые толкают людей в сторону наркотиков, предоставляя им достойные условия жизни, работу и способствуя укреплению семей, заключают ученые.
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