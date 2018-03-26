Ученые назвали причины "героиновой эпидемии" в США

Опиаты стремительно распространяются по США из-за семейных проблем, роста уровня безработицы и экономического неблагополучия в нескольких регионах страны. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine.

"Нужно трезво взглянуть на эту проблему — ее нельзя решить, откачивая налоксоном ее жертв. Опиаты — это не просто наркотики, а симптом гораздо более серьезных экономических и социальных проблем", — считает Шэннон Моннат (Shannon Monnat) из университета штата Мичиган в Энн-Арбор (США).

По ее словам, сильнее всего они распространены в тех районах, где жители сталкиваются с наибольшим числом трудностей. Особенно это характерно для тех, кто не получил высшего образования.

В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как полагают некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги — героин, морфин и различные синтетические опиаты. Это усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев, сообщает РИА Новости

Проанализировав то, как менялось экономическое и социальное положение этих регионов страны последние 10 лет, ученые обнаружили, что число героиновых наркоманов и смертей от передозировки максимально выросло там, где ситуация ухудшилась сильнее всего.

Так, подобную картину увидели в штатах северо-востока страны, где сосредоточены старые промышленные центры и угольные шахты в состоянии упадка. То же произошло на севере Калифорнии и в некоторых южных штатах Америки, где экономическая депрессия царит уже более 10 лет. Чем выше был уровень экономического неблагополучия, социальных проблем и чем больше было разводов, тем чаще местные жители умирали от наркотиков.

Все это, как считает Моннат, говорит о том, что эпидемию опиатов будет невозможно победить "силовым" путем, уничтожая крупные партии наркотиков и арестовывая их поставщиков. Для ее ликвидации необходимо разобраться с социальными и экономическими проблемами, которые толкают людей в сторону наркотиков, предоставляя им достойные условия жизни, работу и способствуя укреплению семей, заключают ученые.





