В конце марта Землю накроют магнитные бури

Жителей Земли 28 и 31 марта ожидаютлегкие магнитные бури, а 29 и 30 - более сильные. Об этом сообщает Институт геофизики.

В остальные дни геомагнитных нарушений не будет, пишет korrespondent.net.

Врачи предупреждают, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Напомним, согласно прогнозу специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр Антистихия), несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.