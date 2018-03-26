"Мы горим, прощайте!": очевидцы рассказывают о трагедии ТЦ в Кемерове

Минувшее воскресенье стало чёрным днём для всей России: ужасный пожар в Кемерове унёс более шестидесяти жизней, и счёт жертвам ещё не окончен. Самое горькое, что среди погибших много детей.

В кинотеатре, где они смотрели мультфильм про кролика Питера, оказались заблокированы двери. Задыхаясь от дыма, теряя надежду, дети звонили своим родным, звали на помощь. "Это конец!" - написала на своей страничке в социальной сети одна из погибших школьниц.

"Мы горим, прощайте!" - такое сообщение успела отправить своим родным другая пятнадцатилетняя девочка.

Еще одна девочка звонила знакомой и просила передать родителям, что она их любит : Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила".

В социальных сетях эти три слова люди передают друг другу, словно траурную эстафету, вместе с жителями Кузбасса скорбит вся страна, пишет ren.tv

Напомним, это страшное возгорание произошло в ТЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина. По некоторой информации, пожарная сигнализация не сработала, в одном из полных детей кинозалов двери были заблокированы, выключился свет. Некоторым пришлось прыгать в окна.

Анна Заречнева, очевидец: «Это просто ужас... Трудно описать то, что сегодня произошло... Обычный выходной день. Всей семьей решили сходить в кино на "Тихоокеанский рубеж". Нарядились в лучшую одежду и поехали. Весь ТЦ "Зимняя вишня" был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. (…) Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: "Пожар! Пожар!" (…)

Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. (…) Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку, и второй кинозал было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там уже люди в панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. (…) Читайте также: Охранники "Зимней вишни" не пускали к выходам, дети в панике метались

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека. Десятки пострадали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по делу уже задержаны и допрошены четыре человека, в том числе директор ТЦ, а также арендатор помещения, в котором, предположительно, возник пожар.

Очевидцы пожара говорят, что не включилось даже аварийное освещение – во всём здании сразу погас свет. Помещения заволокло дымом, аварийная вентиляция не работала. Люди метались по лабиринтам переходов, пытаясь выбраться наружу по лестницам. Когда стало невозможно дышать, пытались залезть на крышу. Некоторые прыгали на землю, решив, что лучше разбиться, чем сгореть. Известно об одном мальчишке, решившимся на прыжок с четвертого этажа – из всей его семьи выжил только он.

Похоже, что владельцы "Зимней вишни" экономили на всём: даже электропроводка была не достаточно качественной. Известно, что в прошлом году это заведение уже прекращало работу на несколько дней из-за проблем с электричеством. По предварительным данным, именно короткое замыкание на четвертом этаже стало причиной нынешнего пожара.

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