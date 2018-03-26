В Одесской области паводок угрожает 100 тысячам жителей

Паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей. Об этом в понедельник, 26 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава облгосадминистрации Максим Степанов.

По его словам, на прошлой неделе были отправлены специалисты, чтоб проинспектировать ситуацию на Дунае.

"Уровень (воды) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тысяч жителей", - написал Стапанов.

Ранее в Закарпатской области прорвало дамбу на реке Боржава, в результате чего подтопило пять сел, передает korrespondent.net.