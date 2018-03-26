Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что в период с 8 апреля (с 20.00 местного времени) по 10 апреля (до 08.00 местного времени) в Болгарии будет проводиться обновление интегрированной таможенной информационной системы.

В этот период все пограничные контрольно-пропускные пункты на внутренних (включая морские и аэропорты) и внешних (пропускные пункты с другими странами) границах страны будут работать в аварийном режиме. В этой связи могут возникнуть задержки в таможенном оформлении пересекающих границу граждан и транспортных средств, передает Молдпрес.

Таким образом, МИДЕИ рекомендует гражданам и транспортным компаниям, планирующим пересечь границы Болгарии, следить за актуальной информацией о транспортной обстановке на контрольно-пропускных пунктах, которая будет размещена на сайте министерства внутренних дел Болгарии.

Для более подробной информации гражданам следует обращаться:

Колл-центр МИДЕИ

Teл.: +373 22 788 722 (для звонков из-за рубежа)

080 090 990 (для звонков из Республики Молдова)

Посольство РМ в Софии

Teл.: + 359 2 935 6011

+359 2 935 6015

Fax: + 359 2 980 6475

E-mail: sofia@mfa.md

Горячая линия: +359 877819314.