Сколько космического мусора падает на Землю?

Пока мир ожидает падения китайской космической станции на Землю, ученые подсчитали, сколько космического мусора падает на нашу планету.

Специалисты из американского Национального управления по исследованию океанов и атмосферы говорят, что каждый год от 200 до 400 объектов входят в атмосферу и сгорают в ее верхних слоях. Именно благодаря этому нам на голову не падают горящие фрагменты спутников и метеоритов. Кроме того, 70% планеты — это океан, именно там приземляются несгоревшие предметы, передает Моя планета.

Вокруг Земли вращается примерно полмиллиона фрагментов, но только 20 000 из них больше теннисного мяча. Все большие предметы отслеживаются специалистами НАСА, сообщает LiveScience. Они представляют некоторую опасность для спутников, космических телескопов и МКС, но не для людей на Земле. Как ожидается, китайская космическая станция упадет на Землю в ближайшие выходные.