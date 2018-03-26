Звездопад на заказ: японская компания предлагает устраивать "метеоритные дожди" вместо фейерверков

Японская компания Astro Live Experiences (ALE) с 2016 года разрабатывает систему контролируемого запуска искусственных звёзд, которые должны стать более зрелищной заменой современным фейерверкам.

Учёные планируют вывести на орбиту спутники, которые по команде будут выпускать разноцветные «метеоры», освещающие праздники, концерты и другие мероприятия, передает tjournal.ru.

Некоторые астрономы раскритиковали стартап за распространение «космического мусора». Издание Buzzfeed News поговорило с командой ALE и узнало о «звездопаде по запросу».

Звёзды для богатых

Проектом занимаются доктора Лена Окадзима (Lena Okajima) и Тосинори Кувахара (Toshinori Kuwahara), которые до этого изучали астрономию и аэрокосмическую инженерию в японских университетах. Их цель — проводить контролируемые «метеоритные дожди» для праздников и других событий.

Представители стартапа ориентируются на богатых бизнесменов и городские власти: по их словам, стоимость одного запуска не превышает цену большого фейерверка в мегаполисе. В Токио одно шоу с фейерверком стоит около 40 тысяч долларов, а запуски на День независимости в Нью-Йорке — почти 6 миллионов долларов.

Предварительный запуск технологии уже одобрило Японское аэрокосмическое агентство, которое консультировалось с NASA, Европейским космическим агентством и Министерством обороны США. ALE рассчитывает принимать первые заказы на «звездопады» в начале 2020-х годов.

Как работает технология

ALE строит два спутника, первый из которых отправится на орбиту в декабре 2018 года и окажется на высоте примерно 350 километров над землёй. В спутнике — около 400 разноцветных «падающих звёзд», которые запустятся по команде. Каждое устройство достигает двух сантиметров в диаметре. В нужный момент они упадут и сгорят при входе в атмосферу, тем самым достигнув эффекта «метеоритного дождя».

По словам разработчиков технологии, спутник будет достаточно часто проходить над большинством крупных городов, чтобы выполнить заказ. В будущем стартап планирует запустить больше спутников, чтобы сделать свою работу «более гибкой».

«Звёзды» ALE отличаются от настоящих не только разными цветами. Они будут лететь намного медленнее (8 километров в секунду против 72 километров в секунду) и светить в 70 раз ярче, чтобы зрители успели их увидеть. В теории, запуск можно будет наблюдать с любого уголка Токио из-за того, что «звездопад» проходит выше, чем обычный фейерверк.