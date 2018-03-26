США, Канада, Норвегия, Украина, Албания и 16 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Таким образом, эти государства присоединились к решению Великобритании, которая в середине марта потребовала, чтобы страну покинули 23 дипломата из России.
Соединенные Штаты должны будут покинуть 60 человек. "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН", — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.
В Госдепартаменте утверждают, что дипломаты при ООН "были сотрудниками российской разведки, злоупотребившими своими привилегиями". Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме объяснили "близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок".
"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании — последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — заявил сотрудник администрации.
В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия, передает РИА Новости.
Также о высылке ряда российских дипломатов заявили Канада, Франция, Польша, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания, Норвегия, Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Финляндия, Румыния, Хорватия, Латвия и Албания.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, согласившись с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".
"Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", — написал в Twitter глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
В МИД назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом". "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — подчеркнули в ведомстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва будет действовать по принципу взаимности. "Окончательное решение будет приниматься главой государства", — добавил он.
Кто высылает российских дипломатов
- США: сорок восемь сотрудников дипломатической миссии и двенадцать сотрудников миссии ООН.
- Франция: четырех дипломатов
- Польша: четырех дипломатов
- Украина: тринадцать дипломатов
- Эстония: военного атташе
- Литва: трех дипломатов, в том числе двух военных атташе
- Дания: двоих дипломатов
- Латвия: одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота"
- Италия: двоих дипломатов
- Нидерланды: двоих дипломатов
- Германия: четырех дипломатов
- Чехия: трех дипломатов
- Канада: четырех сотрудников посольства и генконсульства
- Финляндия: одного дипломата
- Румыния: одного дипломата
- Хорватия: одного дипломата
- Швеция: одного дипломата
- Норвегия: одного дипломата
- Албания: двоих дипломатов
- Испания: двоих дипломатов
- Венгрия: одного дипломата
- Великобритания: двадцать три дипломата (покинули страну на прошлой неделе)
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