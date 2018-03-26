Более 20 стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

США, Канада, Норвегия, Украина, Албания и 16 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Таким образом, эти государства присоединились к решению Великобритании, которая в середине марта потребовала, чтобы страну покинули 23 дипломата из России.

Соединенные Штаты должны будут покинуть 60 человек. "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН", — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

В Госдепартаменте утверждают, что дипломаты при ООН "были сотрудниками российской разведки, злоупотребившими своими привилегиями". Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме объяснили "близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок".

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании — последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — заявил сотрудник администрации.

В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия, передает РИА Новости.

Меры со стороны Евросоюза и других стран

Также о высылке ряда российских дипломатов заявили Канада, Франция, Польша, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания, Норвегия, Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Финляндия, Румыния, Хорватия, Латвия и Албания.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, согласившись с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

"Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", — написал в Twitter глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Реакция Москвы

В МИД назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом". "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва будет действовать по принципу взаимности. "Окончательное решение будет приниматься главой государства", — добавил он.

Кто высылает российских дипломатов