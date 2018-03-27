Родственники сообщили о гибели 41 ребенка при пожаре в Кемерове

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погиб 41 ребенок. Таковы данные из списков погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 жертв пожара.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним официальным данным, его жертвами стали 64 человека, среди которых много детей. Многие местные жители ставят под сомнение эти цифры, утверждая, что в реальности жертв гораздо больше, сообщает ВВС.

Утром во вторник мэр Кемерова Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберём группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание - давайте создадим группу", - цитирует РИА Новости градоначальника. Днем 27 марта инициативная группа родственников смогла посетить морг города и подтвердила официальные данные о количестве погибших.

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге в Кемерове.

При этом корреспондент радиостанции "Говорит Москва" передал, что на площади освистали инспекцию по моргам.