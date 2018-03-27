Netflix назвал ТОП-10 самых страшных фильмов

Стриминговый сервис Netflix назвал ТОП-10 самых страшных фильмов. Ленты, по словам пользователей, являются настолько страшными, что их сложно досмотреть до конца. Об этом пишет Comicbook.

Лидером рейтинга оказалась лента Лихорадка 2016 года. В основу фильма положена история о пяти выпускниках. Молодые люди арендовали удаленный домик в лесу, после чего стали жертвами страшного вируса.

На второй позиции оказались Парк резни 2016 года. А замыкает тройку лидеров Заклятие 2013 года, пишет korrespondent.net

Также в ТОП-10 вошли фильмы Человеческая многоножка, Иерусалим, Варварская Мексика, Пираньи 3D, Сырое, Зубы и Пустота.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые страшные фильмы в истории. Лидером рейтинга оказалась лента Уиджи: Проклятие Вероники.