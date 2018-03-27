Минимальная заработная плата в реальном секторе возрастет на 9,6%

Министерство труда разработало проект решения правительства, в соответствии с которым с 1 мая 2018 года гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе составит 15,44 леев в час или 2610 леев в месяц, увеличившись на 9,6%. Сейчас минимальная зарплата составляет 14,09 лея в час, или 2380 леев в месяц.



Правительство ежегодно пересматривает гарантированную минимальную зарплату в реальном секторе. Она зависит от роста индекса потребительских цен и роста производительности на национальном уровне. За год эти показатели выросли на 9,6%.

В прошлом году правительство увеличило минимальную заработную плату на 13,3%.