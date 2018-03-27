Канду выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово

Председатель парламента Андриан Канду выразил соболезнования российскому народу в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове.

«Десятки судеб были уничтожены пламенем. Это счет, который показывает, насколько мы беспомощны перед лицом трагедии, ситуациями без решений, без выхода,когда за секунду уничтожается жизнь, когда все мечты и планы не имеют значения, и единственное , чего ты хочешь, это жить. Сожалею о судьбе жертв пожара в Кемерове. Соболезнования семьям, родственникам, российскому народу. Будем ценить каждый прожитый сегодня миг и дорожить им по максимуму», - написал спикер.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из них — дети.