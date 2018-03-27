Молдавские мамы стали реже кормить новорожденных грудным молоком

Все меньше новорожденных в нашей стране растут на грудном молоке. По официальным данным, в 2017-ом естественное вскармливание до года использовали более 27 тысяч женщин, в то время как в 2016-ом свыше 28 тысяч.

Первые три месяца детей кормили грудью более 34 тысяч матерей, или на две тысячи меньше, чем в 2016-ом.



Между тем врачи призывают женщин не отказываться от грудного вскармливания и называют такую форму питания новорожденных лучшим способом предотвратить развитие у детей анемии и задержки в развитии, а также укрепить иммунитет.





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