Проверка техсостояния столичных маршруток: каждый пятый микроавтобус непригоден для перевозки людей

Каждая пятая столичная маршрутка непригодна для перевозки людей. Таковы выводы работников станции техосмотра. В Кишиневе проверили 300 микроавтобусов.

"Чаще всего у микроавтобусов треснутые лобовые стёкла. После зимнего периода часто поврежден ручной тормоз", - сказал эксперт станции техосмотра Михай Горгуляк.



Контроль на станциях техосмотра маршрутки обязаны проходить дважды в год. В этот раз проверку прошли только 260 машин.



Перед тем, как пройти техосмотр, едем в сервис, проверяем всё досконально. Как ни как, перевозим людей.



Еще 40 маршруток технический осмотр не прошли.



"Мы даем 30 дней, что водители устранили неполадки. После этого они могут пройти тестирование повторно", - сказал госсекретарь МЭИ Серджиу Букэтару.



По столице курсируют 1200 маршруток.





