Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

В этот день, 27 марта, 50 лет назад вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ разбился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Трагедия произошла во Владимирской области, около деревни Новоселово Киржачского района. За полвека было выдвинуто немало версий причины катастрофы.

Арсений Миронов (летчик, доктор технических наук, в 1980-х годах возглавлял Летно-исследовательский институт имени Громова и член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы) рассказал ТАСС, что Гагарин разбился из-за ошибочной команды с земли.

При этом официальная версия гибели летчиков — выполнение ими резкого маневра, что привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Чем именно был вызван этот маневр, расследованию установить не удалось.

Тем временем, советский космонавт Алексей Леонов в 2017 году в своей книге "Человек и космос" опубликовал документы и схемы, касающиеся гибели Гагарина и Серегина.

По его версии, учебный МиГ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. При этом Леонов отмечает, что дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к крушению самолета первого космонавта планеты.