В США родители избили дочь за отказ от свадьбы

Будущий муж заплатил паре иракского происхождения за их дочь 20 тысяч долларов, но та отказывалась жить с нелюбимым человеком и в итоге рассказала всю правду полиции.

В штате Техас родители иракского происхождения обвиняются в насилии над своей 16-летней дочерью, которая не хотела выходить замуж по договорённости, пишет life.ru.

Установлено, что Аль-Хишмави подвергалась издевательствам от родных людей с 15-летнего возраста. Пара била девочку шваброй, обливала горячим маслом, душила. Будущий муж заплатил родителям за их дочь 20 тысяч долларов, но та не хотела свадьбы с нелюбимым человеком.

В итоге Аль-Хишмави убежала из дома, а когда полиция её нашла, то рассказала всю правду о своих проблемах. После этого родителей-мучителей взяли под стражу, но позднее выпустили под залог в 30 тысяч долларов за каждого. Несостоявшемуся жениху Аль-Хишмави, по словам представителей полиции, также, скорее всего, предъявят обвинения.